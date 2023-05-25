Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению украинцев пилотированию F-16

Европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов управлению истребителей четвертого поколения, в том числе американских F-16, возглавят Дания и Нидерланды, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь. Министр ожидает, что к ним присоединятся и другие страны.

«Я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16. В ближайшие дни мои коллеги из Дании и Нидерландов будут взаимодействовать с США и другими союзниками при разработке плана подготовки»,— сказал господин Остин на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи с министрами обороны стран западной коалиции по поддержке Украины. Трансляция велась в Twitter-аккаунте Пентагона.

Господин Остин ранее сегодня, 25 мая, выразил надежду, что Запад начнет обучение украинских пилотов в ближайшие недели. Представитель британского правительства сообщал о скором начале обучения около 20 украинских пилотов. Подготовка украинских военных управлению F-16 стартует спустя несколько дней после того, как решение по обучению одобрил президент США Джо Байден.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Леонид Уварчев