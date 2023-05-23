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Коммерсантъ FM
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Украинские военные считают, что Нидерланды первыми передадут им истребители F-16

Советник министра обороны Украины Юрий Сак считает, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16. Представитель Центрально-Европейского оборонного союза в разговоре с Politico допустил отправку самолетов к осени.

F-16

F-16

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

F-16

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Я думаю, что да»,— ответил неназванный представитель оборонного союза на вопрос издания о том, возможна ли передача F-16 Украине к осени.

Представитель Министерства обороны Нидерландов отметил, что в настоящее время на вооружении у страны находятся 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию». По его словам, использовать их будут до середины 2024 года, после чего самолеты будут доступны для «другого назначения», в том числе продажи. Кроме того, у Нидерландов есть еще 18 F-16, которые, как утверждает представитель оборонного ведомства, больше не используются в боевых действиях и могут быть переданы другой стране.

20 мая в администрации США заявили, что президент поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен сегодня, 23 мая, сообщила, что Амстердам получил зеленый свет от Вашингтона на подготовку украинских пилотов. Переговоры о том, какая страна передаст Киеву самолеты, Вашингтон проведет в ближайшие месяцы. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что поставки истребителей не произойдут быстро.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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