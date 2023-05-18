В новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, судов и самолетов

В новый пакет санкций США, приуроченный к саммиту G7, войдут около 300 компаний, судов и самолетов, сообщил представитель Белого дома. По его словам, США также введут экспортные ограничения в отношении порядка 70 компаний из России и третьих стран.

«Мы также распространим наши санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, ключевые для ее военно-промышленного комплекса, и введем новые запреты, чтобы Россия не могла воспользоваться нашими услугами»,— рассказал на брифинге неназванный представитель Белого дома.

Он сказал, что США продолжат расширять экспортный контроль, «чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину». В частности, это включает ограничение поставок ряда товаров, «имеющих ключевое значение для поля боя», уточнил чиновник

«Санкции... будут направлены против финансовых посредников (России.— "Ъ"), а также против энергетических и добывающих мощностей РФ и других посредников, помогающих поддерживать войну»,— сообщил представитель Белого дома, добавив, что в черный список внесут компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

В администрации США считают, что введенный потолок цен на российскую нефть «достиг цели» и привел, в частности, к ограничению российских доходов, а также «способствует стабильности на мировых энергетических рынках». «Это также привело к резким скидкам, приносящим пользу странам с низким и средним уровнем дохода, которые потребляют нефть и энергоносители»,— отметил чиновник.

Он подчеркнул, что США «по-прежнему привержены сохранению ценового потолка». В администрации США пообещали продолжить «закручивать гайки» России так же, как и в 2022 году. Чиновник уточнил, что предпринимаемые шаги США направлены на «экономическую изоляцию России и ослабление ее способности вести войну».

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине и усиление антироссийских санкций. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер