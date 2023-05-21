России устроили Хиросиму

В Хиросиме прошел саммит Группы семи — стран западной коалиции во главе с США. Вторая ежегодная встреча G7 после начала военной операции на Украине подтвердила решимость союзников Киева следовать силовому сценарию и добиваться поражения России, а не содействовать мирным переговорам. Главным действующим лицом в Хиросиме стал президент Украины Владимир Зеленский, встретившийся едва ли не со всеми участниками саммита, в том числе с приглашенным в качестве гостя премьером Индии Нарендрой Моди. Последний, в отличие от представителей Запада, призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. В МИД РФ заявили, что участие во встрече G7 Владимира Зеленского превратило саммит в «пропагандистское шоу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по сообщениям американских СМИ, главными вопросами, которые обсуждались на встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского, стали предоставление Вашингтоном Украине гарантий безопасности и поставки ей истребителей F-16

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Судя по сообщениям американских СМИ, главными вопросами, которые обсуждались на встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского, стали предоставление Вашингтоном Украине гарантий безопасности и поставки ей истребителей F-16

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президентов США и Украины, прошедшая в воскресенье в отеле Grand Prince Hiroshima, стала кульминацией трехдневного саммита G7, главными действующими лицами которого оказались Джо Байден и Владимир Зеленский. Переговорам двух лидеров предшествовало их общение перед телекамерами, трансляцию которого вел телеканал CNN. В итоге 20-минутная видеозапись беседы появилась еще до пресс-конференции Джо Байдена, по завершении которой он улетел в США, чтобы уже вечером в воскресенье вернуться в Вашингтон.

На видео из отеля Grand Prince Hiroshima Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне американского и украинского флагов сидят за журнальным столом с букетиком цветов и общаются без переводчика. Первым начинает говорить Джо Байден, который в течение полутора минут, не отрывая глаз от листка бумаги, перечисляет ту помощь, которую США уже оказали и намерены оказать Украине.

По словам президента США, Вашингтон выделит Киеву еще один пакет военной помощи на сумму до $375 млн, в который войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника, а также вместе с союзниками будет обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения.

Как сообщила накануне пресс-служба Пентагона, за время конфликта на Украине с 24 февраля прошлого года общая сумма военной помощи США Украине уже составила $35,7 млрд.

В ответном слове Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины и за его «смелый исторический визит» в Киев, а также заговорил о евроатлантической интеграции Украины и подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО.

«Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс»,— сообщила пресс-служба украинского президента.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на «позитивное решение о принятии Украины в НАТО» на саммите альянса, который пройдет 11–12 июля. Однако по информации Politico, в администрации Байдена обсуждают вариант предоставления Киеву других гарантий безопасности, если на саммите в Вильнюсе не будет принято никаких новых решений по членству Украины. В частности, речь может идти о заключении двустороннего соглашения между Киевом и Вашингтоном о взаимной обороне по аналогии с пятой статьей договора НАТО.

Уже после переговоров с Владимиром Зеленским помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а затем и сам Джо Байден в ходе своей итоговой пресс-конференции подробно объяснились по теме предоставления Украине истребителей F-16, которая стала одной из самых обсуждаемых мировых новостей еще до саммита G7 в Хиросиме. Как уточнил Джейк Салливан, США не рассматривают возможность поставок F-16 в ближайшем будущем, поскольку Киев «уже получил все необходимое для контрнаступления этим летом» — артиллерию, танки и бронемашины.

В то же время Джо Байден сделал акцент на том, что переход Киева на истребители четвертого поколения — это именно долгосрочный проект, а не вопрос необходимости немедленного усиления ВСУ перед анонсированным контрнаступлением. «Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в боевых действиях в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, пять, семь, десять. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи. Но они будут задействованы, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе»,— пояснил Джо Байден.

В связи с ситуацией вокруг потери украинской стороной Бахмута (Артемовска), которая стала еще одной горячей новостью заключительного дня саммита G7, Джо Байден считает, что в Бахмуте F-16 «не помогли бы совсем».

Разъяснения Джейка Салливана и Джо Байдена по вопросу будущих поставок Киеву F-16 расставили все точки над i по вопросу, который активно обсуждался накануне в ходе встреч Владимира Зеленского с другими участниками саммита «семерки». Тогда могло показаться, что до создания того, что украинская сторона называет «коалицией истребителей», остается один шаг.

Президент Украины прилетел в Хиросиму из Саудовской Аравии во второй половине дня субботы на французском правительственном самолете, который в ответ на его просьбу предоставил ему президент Макрон, знакомый с Владимиром Зеленским дольше других западных лидеров. Комментируя решение Парижа, французские СМИ называют предоставление самолета «мощным сигналом поддержки Украины», напоминая также, что Эмманюэль Макрон — единственный западный лидер, которой принимал у себя в Елисейском дворце Владимира Зеленского еще до того, как тот был избран президентом.

Прилетев в Хиросиму, украинский президент сразу оказался в центре всеобщего внимания. В течение считаных часов в субботу он встретился с британским премьером Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, премьером Италии Джорджей Мелони и хозяином саммита G7 этого года премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Кроме того, в субботу по инициативе Киева состоялась получасовая встреча Владимира Зеленского с приглашенным на встречу «семерки» премьером Индии Нарендрой Моди.

«В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей»,— написал Владимир Зеленский об общении с британским премьером в Хиросиме, напомнив о своей предыдущей встрече с ним в Лондоне 14 мая. Ранее он заявил, что Лондон будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, готовых поставить Киеву самолеты F-16. После этого и было введено в оборот определение «коалиция истребителей».

Со своей стороны, председатель Евросовета Шарль Мишель заверил его, что военная помощь Киеву будет усилена «за счет доставки боеприпасов и создания коалиции истребителей».

«ЕС будет работать с партнерами по G7, чтобы нанести удар по каждому столпу российской экономики»,— пообещал господин Мишель.

В 40-страничном итоговом заявлении саммита G7, которое было принято в субботу, «семерка» назвала своей целью оказание долгосрочной военной и иной помощи Украине, чтобы добиться поражения России в украинском конфликте. «Семерка» также призвала Москву «прекратить боевые действия» и «вывести все свои войска и вооружения за пределы всей международно признанной территории Украины», к которой страны G7 относят не только новые регионы России, но и Крым.

Что же касается будущих мирных переговоров, то о них в заявлении G7 ничего не говорится.

Лидеры «семерки» лишь указали на то, что в качестве возможного мирного плана они признают только «инициативы Зеленского».

Кроме того, «семерка» заявила о продолжении ограничений экспорта в Россию промышленного оборудования и технологий, а также ее доступа к мировой финансовой системе. В заявлении, принятом в Хиросиме, отмечается, что страны G7 будут принимать меры для борьбы с обходом другим государствами введенных санкций против России.

«Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска»,— пояснил решимость западных союзников делать ставку на силовой сценарий, отвергая переговоры и возможное установление статус-кво по корейскому сценарию, канцлер Германии Олаф Шольц.

Таким образом, саммит G7 продемонстрировал, что, по крайней мере на данный момент, Запад не ищет мирного решения в военном конфликте. Большинство стран «глобального Юга» придерживается другой позиции. «Индия и я сделаем все возможное для урегулирования конфликта»,— заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме премьер председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди.

Прошедший в Хиросиме саммит G7 прокомментировали в МИД РФ. «Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России "стратегическое поражение", руководители стран "семерки" доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу»,— говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Сергей Строкань