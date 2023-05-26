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Коммерсантъ FM
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Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях

Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского бизнесмена Илона Маска сможет проводить клинические испытания на людях. Соответствующее разрешение ей выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях! Этот результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям»,— сообщила Neuralink в Twitter.

Дополнительную информацию о наборе участников для испытаний компания пообещала предоставить в ближайшее время. Сколько человек планируется набрать, не уточняется.

Запрос о разрешении таких исследований Neuralink сделала в начале 2022 года. В марте 2023-го Reuters сообщало, что FDA не разрешил компании тестировать мозговой чип на людях. По данным источников агентства, основные опасения FDA были связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга и с вопросом о том, можно ли удалить устройство без повреждения мозговой ткани. В США проводили расследование в отношении Neuralink из-за неосторожного обращения с патогенами, а также из-за жестокого обращения с животными.

Лаура Кеффер

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