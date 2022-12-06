Reuters: власти США расследуют жестокое обращение с животными со стороны Neuralink

Neuralink Илона Маска, разрабатывающая мозговой имплантат, подозревается властями США в жестоком обращении с животными, сообщает Reuters. Власти начали расследование в отношении компании еще несколько месяцев назад, но о нем до сих пор не сообщалось.

Поводом для расследования послужили десятки жалоб, полученных властями от бывших и нынешних сотрудников Neuralink. Они утверждают, что специалисты компании под давлением Илона Маска вынуждены проводить все исследования и тесты в ускоренном режиме, из-за чего растет количество неудачных экспериментов, которые сопряжены со смертями животных. Об этом Reuters рассказали более 20 сотрудников компании. Кроме того, информация об этом подтверждается внутренней документацией Neuralink, которая оказалась в распоряжении журналистов агентства.

Федеральное расследование было начато несколько месяцев назад Министерством сельского хозяйства США по просьбе федерального прокурора. Компанию проверяют на нарушение закона о защите животных, который регулирует, как исследователи обращаются с животными в ходе научных экспериментов.

По данным Reuters, с 2018 года в ходе экспериментов компания убила в общей сложности около 1,5 тыс. животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. Это приблизительные данные, так как компания не ведет точную статистику и этого не требует законодательство США. Neuralink также проводила исследования с использованием крыс и мышей.

Как отмечает агентство, Neuralink до этого успешно проходила проверки Министерства сельского хозяйства, а само по себе большое количество убитых животных не свидетельствует о нарушении закона. Тем не менее бывшие и нынешние сотрудники компании настаивают, что количество убитых животных могло быть намного ниже.

Ни Илон Маск, ни другие представители Neuralink пока не комментируют информацию о расследовании. Представитель Министерства сельского хозяйства США отказался от комментариев.

Кирилл Сарханянц