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Коммерсантъ FM
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Reuters: регулятор США не разрешил Neuralink тестировать мозговой чип на людях

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США не разрешило компании Neuralink проводить тесты инвазивного интерфейса (микрочипа, вживляемого в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли) на людях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на семерых действующих и бывших сотрудников Neuralink. По данным агентства, запрос о разрешении таких исследований компания, контролируемая Илоном Маском, сделала в начале 2022 года. Сама компания никогда не сообщала о попытках получить такое разрешение.

По словам собеседников агентства, пожелавших не раскрывать своих имен, регулятор указал сразу несколько причин отказа. По словам сотрудников компании, основные опасения FDA были связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга и с вопросом о том, можно ли удалить устройство без повреждения мозговой ткани.

С момента отказа FDA прошел уже год, но Neuralink все еще пытается доработать свою технологию, чтобы она не вызывала претензий у регулятора. По мнению собеседников Reuters, в ближайшем будущем сделать это компании не удастся. Тем не менее еще в ноябре прошлого года Илон Маск заявил, что его компания готовится к тестам чипа на людях, а начаться они должны якобы уже нынешней весной. При этом господин Маск утверждал, что большая часть документов, необходимых для получения одобрения FDA, уже готова.

В FDA отказались комментировать информацию о заявке Neuralink, сославшись на необходимость соблюдать коммерческую тайну. Ни господин Маск, ни Neuralink не ответили на запросы Reuters.

Подробнее об испытаниях нейрокомпьютерных интерфейсов — в материале «Стены сломаем нашей силой ума».

Кирилл Сарханянц

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