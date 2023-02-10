В США ведут расследование в отношении компании Илона Маска из-за неосторожного обращения с патогенами

Министерство транспорта США начало расследование против компании Neuralink миллиардера Илона Маска, которую обвиняют в том, что она неосторожно обращалась с потенциально опасными патогенами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства. Жалобу на это подала неправительственная организация Physicians Committee of Responsible Medicine (PCRM).

Neuralink разрабатывает инвазивный нейроинтерфейс — микрочип, вживляемый в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли. В числе прочего такой нейроинтерфейс должен помочь парализованным людям совершать различные действия. Компания проводит много экспериментов на животных — в декабре против нее уже начали расследование по обвинению в жестоком обращении с животными.

Теперь же речь идет об экспериментах, которые Neuralink проводила в 2019 году совместно с Калифорнийским университетом в Дейвисе. Сообщается, что при таких экспериментах исследователи без должных предосторожностей упаковывали и транспортировали импланты, извлеченные из мозга обезьян. По данным PCRM, они содержали опасные патогены, такие как стафилококки и вирус герпеса B, которые могут возбуждать различные заболевания, хотя по факту этого не произошло. С тех пор Neuralink прекратила сотрудничество с этим университетом, однако сотрудник, курировавший эти эксперименты, все еще работает в компании. В Neuralink пока не прокомментировали информацию о расследовании.

Яна Рождественская