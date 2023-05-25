Foreign Policy: обучение украинских пилотов полетам на F-16 начнут в Великобритании

Великобритания станет первой страной, которая запустит программу обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя правительства Великобритании.

«Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16»,— сказал изданию неназванный британский чиновник. По информации журнала, Украина направит курсантов, владеющих английским, для того, чтобы ускорить процесс обучения.

С зимы 2023 года США выступали против поставок F-16 на Украину. Президент США Джо Байден утверждал, что Украина не нуждается в таком оружии. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан 21 мая заявил, что истребители будут отправлены, однако США еще не решили, будут ли сами поставлять их или этим займутся европейские союзники. В тот же день господин Байден объявил о старте обучения украинских пилотов. 23 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что их подготовка уже началась.

Великобритания не владеет собственными истребителями F-16. При этом Великобритания и Нидерланды собираются создать коалицию для поставок F-16 на Украину. По ожиданиям украинских военных, Нидерланды станут первой страной, которая передаст им истребители.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Олеся Павленко