Боррель заявил, что подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что подготовка украинских летчиков на американских истребителях F-16 уже стартовала в нескольких странах. Глава европейской дипломатии уверен, что вскоре Киев получит эти самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я счастлив сообщить, что подготовка пилотов на F-16 уже началась в нескольких странах, это потребует времени, но чем раньше, тем лучше, и это откроет дверь, чтобы скоро поставить самолеты»,— сказал господин Боррель по приезде на встречу министров обороны государств—членов Евросоюза (цитата — ТАСС).

Он добавил, что одной из стран, где начали обучать украинских летчиков, стала Польша. По словам господина Борреля, европейские переговоры по поставкам разных видов вооружений Киеву всегда достигают цели. «Сначала все были очень скептически настроены по поводу танков, мы решили это, затем было то же самое по самолетам. Со временем мы решим все проблемы поставок оружия на Украину»,— резюмировал глава европейской дипломатии.

Начиная с зимы 2023 года США последовательно выступали против поставок F-16 на Украину. 20 мая газета The Washington Post написала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сумел продавить соответствующее решение. Пентагон полагает, что F-16 не смогут кардинально изменить баланс сил в пользу Украины. МИД РФ тем временем пригрозил Западу «колоссальными рисками» в случае начала поставок.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба