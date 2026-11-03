Объединяющая сила искусства
Какой сценарий может ждать МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького
МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького могут объединить. Константин Хабенский, художественный руководитель первого из них, допустил слияние двух театров. По его словам, путаница с тем, какой МХАТ первый, а какой — второй, рано или поздно должна закончиться. К тому же объединение площадок стало бы логичным завершением драматического разрыва 39 лет назад. Заявления цитирует ТАСС.
Слияние МХТ и МХАТ допускает и режиссер, актер Театра на Юго-Западе Максим Метельников. Впрочем, по его словам, сейчас оно точно не произойдет:
«Ничего невозможного нет. МХАТ первый, МХТ второй… Действительно, неразбериха, кто есть кто, где золотая, где серебряная медали. Существует исторический контекст и есть какой-то этический момент, что все-таки мы примиряем эту историю. Просто не вдруг это произойдет. Только случилось объединение МХАТ Горького и Московского губернского театра. Сомневаюсь, что сразу может произойти вторая волна слияния. Но впоследствии это очень возможно.
Как объединение отразится на самих театрах, зависит от того, кто станет художественным руководителем, кто будет стоять у руля. Кто-то один все равно останется, какая-то вторая должность упразднится. Но, честно говоря, мне кажется, что объединение театров — это обворовывание самих себя».
У истоков объединенного театра стояли режиссеры Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский в конце XIX века. В 1980-х гг. МХАТ пережил масштабный творческий и организационный кризис, а в 1987-м распался на МХТ им. Чехова под руководством Олега Ефремова и МХАТ им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. И сейчас решать вопрос о слиянии театров нельзя без тех, кто стоял у истоков раскола, считает театральный критик, бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский:
«Пока жива Татьяна Васильевна Доронина, принимать какие-либо решения по этому поводу без учета ее мнения было бы как минимум некорректно, потому что она не была инициатором раздела театра. Ими стали люди в окружении Олега Николаевича Ефремова, и произошла эта драматическая история разделения театров.
Как мы помним, примерно в те же самые годы, чуть позже, произошло разделение еще и Театра на Таганке и Театра Ермоловой. Они уже преодолели свою историю раздела. Произошло это уже после того, как ушли из жизни те, кто стоял, так сказать, у истоков конфликта — Юрий Петрович Любимов и Николай Николаевич Губенко. А в Ермоловском театре это произошло благодаря созидательной роли Владимира Алексеевича Андреева. Поэтому мне кажется, что в данном случае и Хабенский, и Безруков, уже возглавили те театры, которые им достались исторически разделенными».
Впрочем, на встрече с журналистами Константин Хабенский уточнил, что слияние театров зависит не от него, и оно в любом случае не должно быть таким же болезненным, каким был разрыв. При этом совершить первые шаги на пути к объединению художественный руководитель МХТ готов.