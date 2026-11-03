Объединяющая сила искусства

Как мы помним, примерно в те же самые годы, чуть позже, произошло разделение еще и Театра на Таганке и Театра Ермоловой. Они уже преодолели свою историю раздела. Произошло это уже после того, как ушли из жизни те, кто стоял, так сказать, у истоков конфликта — Юрий Петрович Любимов и Николай Николаевич Губенко. А в Ермоловском театре это произошло благодаря созидательной роли Владимира Алексеевича Андреева. Поэтому мне кажется, что в данном случае и Хабенский, и Безруков, уже возглавили те театры, которые им достались исторически разделенными».