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Коммерсантъ FM
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Пригожин: в боях за Бахмут погибли 20 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в боях за Артемовск (Бахмут) погибли приблизительно 20 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным господина Пригожина, потеряли 50 тыс. человек убитыми и 50–70 тыс. ранеными.

Евгений Пригожин (на переднем плане)

Евгений Пригожин (на переднем плане)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин (на переднем плане)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«У меня было 35 тыс. "на передке". За время ведения операции я выбрал 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту (без зон, имеется в виду). Приблизительно еще 20% — это раненые и те, кто имеют ранения, которые не дают возможность от трех месяцев выполнять боевые задачи»,— сказал глава ЧВК «Вагнер» в интервью Константину Долгову.

Высокие потери ВСУ, указал господин Пригожин, связаны с тем, что эвакуация украинских бойцов с поля боя была затруднена, поскольку ЧВК «Вагнер» все это время вела наступление. «В три раза меньше у меня убитыми, может быть даже в 3,2, и приблизительно в два раза у меня меньше раненых»,— сказал предприниматель.

О том, что российские войска полностью контролируют город, Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая. Президент Владимир Путин поздравил с этим успехом как военных, так и бойцов ЧВК «Вагнер». Бои за Артемовск (Бахмут) продолжились с лета 2022 года — в феврале 2023 года Евгений Пригожин назвал происходящее «мясорубкой».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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