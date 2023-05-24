Что происходит после ввода войск России на Украину. День 455-й

В Госдепартаменте США заявили, что Россия не выполняет обязательства в рамках зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что говорить о мирном урегулировании конфликта России и Украины преждевременно. В Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу в центре города. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:36. «В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом»,— сообщил губернатор Белгородской области.

9:33. Девять человек остаются в больницах после инцидента с украинскими диверсантами в Белгородской области, из них трое в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор.

9:26. «Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе»,— сообщил губернатор Белгородской области.

9:25. Пушилин о ситуации на флангах Бахмута (Артемовска): пик тревожности прошел, риск минимизирован.

9:17. Украина не намерена прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на вооруженный конфликт, пишет WP.

9:09. Правительство РФ выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателей, пишут «Ведомости».

8:58. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд. Об этом заявил в среду на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

8:49. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет проводить самостоятельную политику.

8:45. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что говорить о мирном урегулировании конфликта России и Украины пока преждевременно. По его мнению, предпосылок для этого нет.

8:44. ВСУ не принимали участия в атаке в Белгородской области, но поддерживали диверсантов и защищали украинскую границу, пишет NYT.

8:39. Россия солидарна со странами Запада в том, что военный конфликт на Украине не должен быть заморожен, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.