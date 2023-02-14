Евгений Пригожин назвал бои за Бахмут «мясорубкой»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы ЧВК близки к окружению группировки Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Господин Пригожин назвал это «чепухой» и заявил о тяжелых боях, которые охарактеризовал «мясорубкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то — вообще непонятно»,— рассказал Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

Так он ответил на вопрос интернет-газеты «Глас народа» о том, правдива ли информация, что ЧВК «заблокировали полторы тысячи человек на севере Бахмута». В прикрепленной к текстовой версии сообщения аудиозаписи с заявлением Евгения Пригожина тот говорит на повышенных тонах.

Основатель ЧВК добавил, что Бахмут и «завтра не будет взят». «Идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать»,— сказал он. По его словам, ВСУ постоянно получают подкрепления, а огонь артиллерии усиливается.

«Праздника не будет в ближайшее время»,— подчеркнул глава ЧВК.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на британскую разведку сообщало, что ЧВК «Вагнер» добилась «небольших успехов в районе северной окраины» Бахмута за последние три дня. Примерно в это же время в интернете было опубликовано видео, по информации СМИ, снятое одним из украинских военных с позывным Мадяр, сражающихся за Бахмут. По его словам, с 13 февраля украинская сторона закроет въезд в город для всех гражданских, чтобы обеспечить их безопасность. The New York Times писала, что запрет на въезд гражданских может быть прелюдией к выводу ВСУ из города.

Ранее Евгений Пригожин говорил, что Бахмут нужен России, чтобы дать возможность войскам «комфортно действовать». Он также хвалил подготовку украинских военных и называл бои за город главным сражением военной кампании. В силу этого он призывал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город. Владимир Зеленский ранее говорил, что украинские войска будут бороться за Бахмут столько, сколько смогут. 9 февраля он приказал держать оборону города до получения западной техники.

Подробнее о том, что происходит на 356-й день после ввода войск России на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина