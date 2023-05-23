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Коммерсантъ FM
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Росбанк обжаловал в суде санкции ЕС

Росбанк подал иск в суд Евросоюза (ЕС) для обжалования введенных против него санкций. Банк направил заявление о возбуждении производства 18 мая. Внимание на это обратило Frank Media. Детали иска и дата слушания пока неизвестны. Уточняется, что ответчиком выступает Совет ЕС.

Росбанк подпал под санкции ЕС в феврале 2023 года. ЕС также обязал попавших в санкционные списки помогать в блокировке их активов. В Росбанке заверили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу. Также под санкции подпали Альфа-банк и Тинькофф-банк. В Центробанке РФ заявили, что включение кредитных организаций в санкционные списки «уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков».

О финансовых показателях Росбанка — в материале «Ъ» «Росбанк сократил прибыль вчетверо».

Лаура Кеффер

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