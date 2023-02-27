Банкам закрыли форточку в Европу

Спустя год с момента начала военных действий на Украине под санкции так или иначе попали все системно значимые банки РФ, кроме организаций с иностранным капиталом. Дольше всех продержался Тинькофф-банк, однако и он в результате оказался в черном списке ЕС. Несмотря на то что европейские регуляторы дали клиентам и партнерам подсанкционных банков время на урегулирование отношений, проблемы у них могут возникнуть, подчеркивают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В рамках десятого пакета санкций ЕС в черный список попали три крупные российские кредитные организации — Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк. Первые два банка уже в SDN-листе США, так что наиболее серьезным выглядит изменение статуса Тинькофф-банка. Все средства и активы попавших под санкции банков в ЕС подлежат заморозке, под запретом предоставление средств, они не смогут совершать сделок с резидентами союза, «запрет распространяется и на средства, в отношении которых банки могут выступать как номинальные держатели», поясняет юрист Delcredere Артем Касумян. Однако, уточняет он, совет ЕС предусмотрел возможность до 26 августа высвободить средства клиентов (но не самих банков) со счетов третьих лиц или получить выплаты по ценным бумагам, которые юридически находятся в ЕС.

Еще одна оговорка относится к The Jewish Claims Conference, которая распределяет средства пережившим холокост, прямые платежи идут из Германии. До 26 ноября разрешены выплаты в пользу выгодоприобретателей на территории РФ через Альфа-банк. Партнер ITSWM Игорь Кузнец полагает, что в данном случае «учитывались особые условия существования организации, связанной с социально-гуманитарными программами».

В то время как Альфа-банк и Росбанк трансакции в евро уже давно не проводят, Тинькофф-банк в декабре 2022 года сообщал о возобновлении переводов в этой валюте. Теперь, поясняет партнер АБ ЕМПП Мерген Дораев, переводы в евро через эти банки будут недоступны, а если трансакции начаты, деньги рискуют «застрять на корсчетах банков-посредников, как уже происходило». Эксперт подчеркивает, что на фоне года санкционного давления и ожидания текущего раунда ограничений они не выглядят серьезными. «Десятый пакет ЕС обсуждал так долго, что все заранее знали, против кого будут введены санкции. Банки имели достаточно времени, чтобы подготовиться»,— отметил он.

Так, Росбанк 17 февраля снизил долю в «РБ "Спецдепозитарии"» с 100% до 19%, остальное теперь у «Стандарт трейда». Тинькофф-банк еще в конце 2022 года снизил долю в «Тинькофф Центр разработки», «Тинькофф инвестиционные технологии», «Тинькофф мобильные технологии» и «Тинькофф операционные технологии» с 51% до 49–49,5%.

Риски в отношении использования карт китайской платежной системы UnionPay (UP) пока выглядят неоднозначно. «Ситуация зависит от того, насколько комплаенс-служба UP чувствительна к европейским ограничениям. В первую очередь они реагировали на санкции США, поскольку те имеют экстерриториальный эффект из-за риска вторичных ограничений. Позиции системы в отношении санкций ЕС мы еще не видели»,— говорит Мерген Дораев.

С точки зрения рисков на стороне клиента попадание банков в санкционный список может осложнить переводы средств в иностранные юрисдикции даже через транзитные структуры, считает господин Кузнец. Даже если клиент отправляет средства, например, из страны СНГ в Европу, поясняет он, а в цепочке возникнет санкционный банк, кредитная организация ЕС может отказать в зачислении средств на счет. Кроме того, оператор SWIFT является европейской компанией, так что отключение попавших под санкции банков от нее неизбежно. Пока Совет ЕС не вносил изменений или дополнений к регламенту, где перечислены банки, отключенные от SWIFT, уточнил господин Косумян.

Десятый пакет мер ЕС также предполагает санкции в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ). В случае последнего блокируются средства, номинированные в евро (ранее были заблокированы долларовые). На счетах ФНБ в ЦБ было размещено €10,5 млрд. В Минфине заверили, что новые ограничения не отразятся на доступности средств ФНБ. Получить комментарий ЦБ не удалось.

Еще одним фигурантом черного списка ЕС стала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; там ситуацию не комментируют), чья основная задача — перестрахование крупных проектов и бизнесов, находящихся под санкциями. «С финансовой точки зрения потери для РНПК могут быть незначительными, так как новые ограничения были во многом ожидаемыми и финансовые потери по старым договорам так или иначе отражены в убытках,— полагает независимый эксперт Андрей Бархота.— В то же время санкции ограничивают новые внешнеэкономические контракты». В результате санкции в отношении РНПК могут привести к необходимости «перенастройки логистических маршрутов и создания новых страховых механизмов», полагает эксперт. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов подчеркивает, что в данном случае важно признание полиса в иностранных юрисдикциях, что имеет серьезное значение в случае страхования грузов и морских судов.

Ольга Шерункова, Юлия Пославская