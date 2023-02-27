ЕС обязал попавших в санкционные списки помогать в блокировке их активов

Совет Евросоюза обязал всех лиц и организации, которые попали под ограничения в рамках десятого пакета санкций, уведомить европейские компетентные органы об активах в странах Евросоюза. Неисполнение этих обязательств будет рассматриваться как обход санкций, говорится в уведомлении Совета ЕС.

В уведомлении также отмечается, что лица и организации, попавшие под санкции, должны будут сотрудничать в блокировке своих активов с компетентными органами той страны ЕС, в которой эти активы находятся. Они должны уведомить о своих активах местные власти и надзорные органы ЕС не позднее шести недель с момента попадания в десятый пакет санкций.

При этом в отдельном уведомлении Совет ЕС сообщил, что лица, попавшие под санкции, могут отправить в Евросовет запрос о пересмотре этого решения до 1 июня текущего года.

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России 25 февраля. В частности, под новые ограничения попали Фонд национального благосостояния, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк. Всего в черные списки добавили 87 физических лиц и 34 организации. Кроме того, ЕС запретил импорт российского каучука, технического углерода, асфальта и битума.

Подробнее читайте в материале «ЕС решил потянуть с российской резиной».

Эрдни Кагалтынов