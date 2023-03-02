Набиуллина: российские банки не испытали шока из-за новых санкций

Внесение в санкционные списки не стало шоком для российских банков, поскольку те успели подготовиться к ограничениям, сообщила глава Центробанка РФ (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Системных рисков сложившаяся ситуация не создает, считает она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков. По сравнению с банками, которые ранее попали под санкции, они относительно небольшие, и успели подготовиться в части снижения активов, которые могут быть заблокированы, а также на них автоматически распространяются наши меры поддержки, которые мы реализовали для таких ситуаций»,— сообщила госпожа Набиуллина в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с Банком России.

24 февраля США внесли в санкционные списки 11 российских банков: «Приморье», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития. Под санкции Великобритании попали «Уралсиб», МТС-банк, «Санкт-Петербург» и «Зенит». На следующий день о новом пакете ограничений объявили власти ЕС. Под европейские санкции попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.

С внесением Тинькофф-банка в санкционные списки ЕС под санкциями так или иначе оказались все системно значимые банки РФ, кроме организаций с иностранным капиталом. С точки зрения рисков на стороне клиента попадание банков в санкционный список может осложнить переводы средств в иностранные юрисдикции даже через транзитные структуры.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Банкам закрыли форточку в Европу».

Григорий Лейба