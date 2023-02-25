Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк прокомментировали санкции

Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк сообщили, что продолжат работу в привычном режиме. Комментарии последовали за объявленными сегодня и 24 февраля санкциями. «Тинькофф Инвестиции» анонсировали перевод активов в другую компанию.

В Альфа-банке сообщили, что заметных изменений в работе не будет, и напомнили, что переводы в евро были отключены в прошлом году. «Это не повлияет на нашу привычную работу»,— прокомментировали в кредитной организации санкции ЕС (цитата по ТАСС).

Санкции, введенные США и ЕС, не окажут существенного влияния на нашу работу, сообщили в Росбанке. «Мы продолжаем работать в стандартном режиме, производим все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети наших офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются»,— говорится в сообщении кредитной организации.

«Тинькофф» хорошо подготовился к такому сценарию, санкции не влияют на обслуживание более 26 млн клиентов «Тинькофф», сообщили в группе компаний.

«Тинькофф Инвестиции» сообщили об уже готовом решении, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию.

Ранее сегодня, 25 февраля, ЕС ввел новые санкции против РФ, 24 февраля о них объявили Великобритания и США.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова