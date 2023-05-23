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Коммерсантъ FM
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Luding Group продолжает поставки коньяка Ararat в Россию

Алкогольная компания Luding Group продолжает поставки коньяка Ararat Ереванского коньячного завода в Россию в штатном режиме, сообщили «Ъ» в Luding. Там добавили, что контракт о дистрибуции с владельцем бренда и завода Pernod Ricard действителен, уведомлений о приостановке сотрудничества по марке Ararat Luding не получал.

Как уточнили в Luding, география дистрибуции Ararat компанией охватывает всю Россию, кроме федеральных сетей. С начала действия контракта в октябре 2021 года реализовано более 1,3 млн л коньяка без учета объема, поставляемого Pernod Ricard в основные сети напрямую. По оценкам источников «Ъ» на рынке, в год в РФ поставляется около 4 млн л Ararat.

О том, что Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт коньяка Ararat в Россию, на прошлой неделе рассказал министр экономики Армении Ваан Керобян. Этому предшествовало заявление Pernod Ricard о прекращении экспорта международных брендов в РФ и намерении остановить дистрибуцию портфеля на российском рынке. «Интерфакс» со ссылкой на источник на Ереванском коньячном заводе позже сообщал, что предприятие продолжает выполнять обязательства перед всеми партнерами во всех странах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ararat пропадает из виду».

Анатолий Костырев

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