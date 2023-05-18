Министр экономики Армении сообщил о прекращении производителем Ararat поставок в Россию

Ереванский коньячный завод, производящий коньяк Ararat, прекратит экспорт своей продукции на российский рынок. Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«У меня есть информация, как будто уже официальная, о том, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт своей продукции на российский рынок»,— заявил господин Керобян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания (парламента) Армении (цитата по News.am). Это, по его словам, создаст проблемы по части закупки винограда у фермеров.

«В сфере виноделия происходят структурные изменения»,— напомнил он, отметив, что правительство старается оперативно реагировать на все происходящие изменения, и призвал подождать развития ситуации.

Французская Pernod Ricard 12 мая объявила, что прекратит поставки поставки напитков из своего портфеля брендов, в том числе этого коньяка в Россию с конца апреля 2023 года. В середине мая в концерне сообщили, что для полного прекращения продаж в РФ потребуется несколько месяцев.

Мария Федотова