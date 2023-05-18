Ararat пропадает из виду

Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк Ararat, может прекратить поставки в Россию, предупредил министр экономики Армении Ваан Керобян. Это может быть связано с заявлением владельца предприятия Pernod Ricard о сокращении работы в РФ. Хотя один из дистрибуторов марки Luding Group официальных уведомлений о прекращении поставок не получал. Ararat входит в тройку самых популярных армянских коньяков в России, но в общем объеме продаж напитка занимает небольшую долю, а учитывая накопленные стоки, бренд не должен пропасть с полок как минимум в ближайшие полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Выпускающий коньяк Ararat Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию, сообщил в четверг министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии парламента страны. Слова чиновника приводят «РИА Новости» и «Интерфакс».

На прошлой неделе владеющая Ереванским коньячным заводом Pernod Ricard объявила, что прекратила экспорт всех международных брендов в Россию в конце апреля 2023 года, а в течение нескольких месяцев оставит дистрибуцию портфеля на российском рынке. В портфель Pernod Ricard также входят бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca и др. Представитель Pernod Ricard в России в четверг комментарий не предоставил.

Ararat входит в тройку наиболее популярных брендов армянских коньяков на российском рынке наряду с брендом «Ной» и собственными торговыми марками сетей, сообщали «Ъ» в NielsenIQ. По оценкам участников рынка, в год на российском рынке продавалось около 4 млн л Ararat. По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в России в рознице было продано 126,6 млн л всего коньяка, произведено в стране было 88,2 млн л напитка.

Как пишет «Интерфакс», на Россию приходится более 80% экспорта Ереванского коньячного завода. Как отметил господин Керобян, остановка экспорта коньяка Ararat в РФ негативно скажется на закупках винограда у местных фермеров. По данным WineRetail, на коньячные сорта винограда в Армении приходится почти 10 тыс. га виноградников — большая часть из имеющихся в республике. СМИ Армении ранее называли Ереванский коньячный завод крупнейшим закупщиком винограда в стране.

В WineRetail считают, что в ближайшие полгода коньяк Ararat не исчезнет с российского рынка, учитывая объем накопленных стоков.

Кроме того, полагают аналитики, Pernod Ricard может продать Ереванский коньячный завод, что снимет вопрос ограничений поставок. Источник «Ъ» среди алкогольных дистрибуторов в целом сомневается, что экспорт Ararat в Россию остановится.

В сентябре 2021 года стало известно, что эксклюзивным дистрибутором коньяка Ararat в ряде каналов в России стал Luding Group. Компания, в частности, договорилась с Pernod Ricard о дистрибуции Ararat в региональных и локальных сетях, а также о поставках оптовым, корпоративным и частным покупателям. Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян сообщил «Ъ», что группа остается дистрибутором Pernod Ricard, контракт действителен и официальной информации относительно данного заявления (о прекращении экспорта Ararat в РФ.— «Ъ») от Pernod Ricard в Luding не получали.

Анатолий Костырев