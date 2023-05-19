«Интерфакс»: Ереванский коньячный завод не прекращал поставки в РФ

Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк Ararat, отрицает информацию о приостановке экспорта своей продукции в Россию. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на предприятии.

«Информация о приостановке экспорта армянского коньяка "Арарат" в Россию, не соответствует действительности. Ереванский коньячный завод продолжает работу в штатном режиме, выполняя во всех странах все свои обязательства перед всеми партнерами»,— сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что завод остается привержен принципу обеспечения непрерывной доступности своей продукции для потребителя.

На прошлой неделе владеющая Ереванским коньячным заводом Pernod Ricard объявила, что прекратила экспорт всех международных брендов в Россию в конце апреля 2023 года, а в течение нескольких месяцев оставит дистрибуцию портфеля на российском рынке. В портфель Pernod Ricard также входят бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca и др.

Вчера, 18 мая, министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод может прекратить поставки в Россию.

Подробнее — в материале «Ararat пропадает из виду».

Эрдни Кагалтынов