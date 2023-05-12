Дистрибьютор Аrarat, Absolut, Becherovka, Chivas, Jameson и Martell прекратил поставки в Россию

Французская Pernod Ricard прекратила поставки напитков из своего портфеля брендов в Россию с конца апреля 2023 года, следует из заявления на официальном сайте компании. Концерн владеет брендами Absolut (водка), Chivas Regal, Royal Salute, The Glenlivet, Jameson, Ballantine's (виски), Ararat, Martell (коньяк), Olmeca (текила), Havana Club (ром), Beefeater (джин), Pernod, Ricard (аперитивы) и др.

Представители концерна добавили, что на полное прекращение продаж в РФ потребуется несколько месяцев. Также в компании оценивают возможность «адаптировать местную организацию» в свете принятых решений. В России действует «дочка» Pernod Ricard — АО «П.Р.Русь», чистая прибыль которой в 2022 году составила 2 млрд руб.

Работу на российском рынке французский дистрибутор приостановил в марте 2022 года. 11 апреля 2023 года представитель шведской Absolut сообщил, что и Absolut, и Pernod Ricard возобновили поставки спиртного в РФ. Спустя неделю, 18 апреля, Absolut заявила, что прекращает работать с Россией в связи с реакцией шведской общественности.

Об импортозамещении на рынке крепкого алкоголя — в материале «Ъ» «У российских собственная Gordon’s».

Григорий Лейба