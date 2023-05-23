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Коммерсантъ FM
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Решение об участии ВТБ в покупке «Яндекса» примут после переговоров

Банк ВТБ заинтересован в покупке доли компании «Яндекс», однако окончательное решение будет приниматься после переговоров о размере доли и сумме сделки, сообщила пресс-служба ВТБ. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк вошел в состав консорциума инвесторов, которые планируют приобрести «Яндекс».

«ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях»,— говорится в сообщении банка.

ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 19 мая, что миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить контрольный пакет акций «Яндекса». По данным агентства, за бизнесменами стоит группа инвесторов: в нее входят Роман Абрамович и представители ВТБ, в нее также может войти гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. 51% акций компании оценивался в сумму от $7 млрд до $7,5 млрд.

По данным аналитиков, сделка будет закрыта в конце 2023-го — начале 2024 года. Андрей Костин сегодня на уточняющий вопрос, может ли вопрос покупки доли в «Яндексе» быть решен до конца года, ответил: «Я думаю, что конечно».

Изменения в корпоративной структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания планировала оставить за головной структурой Yandex N.V. международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы, в частности поиск и рекламу, продать. Сейчас основным акционером «Яндекса» является траст Аркадия Воложа LASTAR Trust (8,5% капитала и 45,1% голосов). 87,9% капитала (46,5% голосов) — free float. После подпадания господина Воложа под санкции ЕС в июне 2022 года его траст перестал принимать решения по голосованию акциями.

Анастасия Ларина

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