ВТБ вошел в консорциум по покупке доли в «Яндексе»

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». Он вошел в состав консорциума инвесторов, но доля ВТБ «еще будет обсуждаться». Господин Костин не уточнил сумму возможной сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По поводу "Яндекса": мы участники большого консорциума, да»,— сказал глава ВТБ журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Он не назвал сроки возможной сделки, но на уточняющий вопрос, может ли вопрос покупки доли быть решен до конца года, ответил: «Я думаю, что конечно».

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, и компания уже рассматривает предложение. На этом фоне акции «Яндекса» росли на 12%. Аналитики полагают, что сделка будет закрыта в конце 2023-го — начале 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Yandex прояндексирует инвесторов».

Лаура Кеффер