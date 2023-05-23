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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков рассказал о продолжающейся зачистке в Белгородской области

Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения, причины пока неизвестны. Также есть информация еще о двух раненных.

«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет»,— написал господин Гладков в Telegram. Он добавил, что жителям Грайворонского округа возвращаться в свои дома «пока не стоит». Он пообещал, что когда это станет безопасно, то сразу сообщит.

В результате нападения диверсантов на округ вчера, 22 мая, восемь человек получили ранения, также были повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации. Для уничтожения нападавших в области был введен режим контртеррористической операции. Украинские власти отрицают причастность к вторжению на территорию России, заявляя, что это сделали российские граждане из партизанских отрядов. За ночь область трижды подверглась обстрелам.

Подробности — в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

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