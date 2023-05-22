Гладков: в результате атаки ДРГ на Белгородскую область ранены 8 мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки диверсантов на приграничные населенные пункты никто из мирных жителей не погиб. Однако восемь человек получили ранения. В регионе действует режим контртеррористической операции.

Большая часть населения покинула территорию КТО, заявил губернатор. «У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидают на личном транспорте»,— рассказал он, отметив, что вся необходимая информация есть у главы округа Геннадия Бондарева. Порядок в оставленных домах будет обеспечен, как и сохранность всего имущества, пообещал Вячеслав Гладков.

Всем, кто покинул территорию Грайворонского округа и у кого нет возможности разместиться, он порекомендовал обращаться к главам органов местного самоуправления, пункты временного размещения уже подготовлены.

«Текущая обстановка: восемь человек у нас ранено. По информации от министерства здравоохранения, Министерства обороны — погибших среди мирных жителей нет»,— сообщил господин Гладков.

«Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач, а территория Белгородской области будет очищена от врага»,— заявил господин Гладков в видеотрансляции.

Он напомнил, что был введен режим контртеррористической операции (КТО) и достаточно большое количество ограничений. «Конечно, завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате»,— заявил губернатор и выразил надежду, что «в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленной задачи и территория Белгородской области будет очищена от врага».

Сегодня на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла ДРГ. В ГУР Украины заявили, что она состоит из участников «легиона Свобода России» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят граждане России, решившие принять участие в конфликте на стороне Украины. В Кремле инцидент назвали попыткой прорыва и посчитали, что тем самым украинская сторона хотела отвлечь внимание от происходящего в Бахмуте и «минимизировать политический эффект от потери» города. О происходящем доложили президенту России Владимиру Путину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова