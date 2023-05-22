Стой, КТО идет

В результате нападения диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации. Украинские власти отрицают причастность к вторжению на территорию России, заявляя, что это сделали российские граждане из партизанских отрядов. В Кремле называют диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута. Для уничтожения нападавших в области введен режим контртеррористической операции (КТО).
Русско-украинские диверсанты на бронетехнике вторглись в Белгородскую область
Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса
В ночь на 22 мая началась интенсивная атака на Грайворонский округ Белгородской области, граничащий с Сумской областью Украины. В полночь с квадрокоптера на здание администрации села Головчино и на линию электропередачи неподалеку от границы сбросили взрывные устройства. К утру огонь потушили и вернули электричество, но по другим населенным пунктам начались мощные минометные и артиллерийские обстрелы. В селе Козинка, стоящем прямо у границы, снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся, а в селе Гора-Подол пожар произошел на складе сена у местного фермерского хозяйства. Двое человек попали в больницу с минно-взрывными ранениями.
Параллельно в соцсетях появились сообщения о проникновении в Грайворонский округ диверсионно-разведывательной группы, прошедшей границу на бэтээрах и танке. Днем губернатор Вячеслав Гладков подтвердил эти сведения: «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника». Он не назвал количество диверсантов, но, по данным из СМИ, речь шла о нескольких десятках боевиков. Согласно видеозаписям из белгородских соцсетей, к границе выдвинулись российская военная техника, в том числе бронемашины, в воздух были подняты вертолеты. В Грайворонском округе активно использовалась артиллерия.
На фоне боев с диверсантами жителям Белгорода поступали звонки с требованием эвакуироваться. Власти опровергли эвакуацию из областного центра, но большинство жителей приграничных сел Грайворонского округа самостоятельно и при помощи властей покинули дома, для них были организованы места временного размещения. В соцсетях сообщалось, что люди прятались от атаки в подвалах. Telegram-каналы распространяли видео из окна жилого дома, рядом с которым остановился бронетранспортер.
Также в СМИ сообщалось о захвате боевиками сельского дома культуры, но официального подтверждения этого нет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о проникновении диверсантов в Белгородскую область. По его мнению, цель диверсии — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Бахмута». Украинские власти отрицают свое участие в происходящем. По словам советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, за этим стоят граждане России «из подпольных партизанских отрядов».
Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В социальных сетях этих подразделений появились записи с движением бронетехники и сообщениями о передвижении якобы через расположенное у пункта пропуска село Козинка, где живет до 1 тыс. человек, и город Грайворон с населением порядка 6 тыс. человек. В марте члены РДК напали на села Любечане и Сушаны Брянской области, что привело к гибели двух мирных граждан и ранению двух гражданских, в том числе десятилетнего мальчика, а также пяти силовиков. После этого инцидента губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе выстраивается многоэшелонированная система защиты, в том числе засечная черта. На ее строительство было потрачено 10 млрд руб.
В результате нового рейда диверсантов всего были ранены восемь человек, снарядами повреждены жилые дома, здание администрации в Грайвороне и детский сад в селе Замостье.
Для обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с 22 мая решением начальника УФСБ России по Белгородской области Александра Кулагина введен правовой режим контртеррористической операции. Губернатор пояснил, что в его рамках действует большое количество ограничений: власти усилят охрану, смогут проводить отселение граждан в безопасные места, приостанавливать опасные производства, использовать транспорт организаций, контролировать телефонные переговоры, ограничивать связь и движение по дорогам и улицам. Полный список ограничений описан в Федеральном законе «О противодействии терроризму». Последние звонки в белгородских школах пройдут в дистанционном формате.
В ходе прямого эфира в соцсетях вечером 22 мая господин Гладков подчеркнул, что погибших среди мирного населения нет. Официальной информации о зачистке территории региона от диверсантов на тот момент не было. «Надеюсь, что в ближайшее время наши военные завершат поставленные задачи и территория Белгородской области будет очищена от врага»,— резюмировал губернатор.
В связи с событиями в области в СКР возбудили уголовное дело о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, покушении на убийство, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 317, 30–105 и 167 УК).
Их фигурантами, очевидно, станут уже заочно арестованные для международного розыска Басманным райсудом перешедшие на сторону Украины россияне во главе с Денисом Капустиным и бывшим актером Кириллом Канахиным. Они являются лидерами РДК и сейчас разыскиваются за нападения на брянские села.
На видеозаписях якобы из Белгородской области, размещенных террористами, засветился и сбежавший несколько лет назад Алексей Левкин. Участник запрещенного в России нацбата «Азов» и солист металл-группы «Молот Гитлера», давно находящийся в розыске на исторической родине. Еще в апреле 2018 года по ходатайству СУ ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал его по обвинениям в создании экстремистского сообщества и в возбуждении межнациональной ненависти либо вражды (ст. 282.1 и 282 УК) на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы.