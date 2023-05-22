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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области объявлен режим КТО из-за атаки диверсантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). Он вводится с сегодняшнего дня, 22 мая, после проникновения диверсантов со стороны Украины.

Режим устанавливает специальные меры и временные ограничения, включающие в себя:

  • Проверку документов у физических лиц;
  • усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  • временное отселение граждан, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен режим КТО, в безопасные районы;
  • ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем для выявления данных о террористическом акте;
  • приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей и средств связи;
  • ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;
  • досмотр физических лиц и транспорта при проезде или выезде с территории;
  • ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ,
  • установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, алкогольной продукции.

Сегодня на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла ДРГ. В ГУР Украины заявили, что она состоит из участников «легиона Свобода России» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят граждане России, решившие принять участие в конфликте на стороне Украины. Как сообщал Вячеслав Гладков, в результате минометного обстрела села Глотово в Грайворонском округе пострадали три человека — двое мужчин находятся в больнице, женщина — в реанимации.

Проникновение диверсантов в Белгородскую область. Главное

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В ГУР Украины сообщали, что целью «российских добровольцев» является создание «зоны безопасности» для «защиты украинских граждан». В Кремле инцидент назвали попыткой прорыва и посчитали, что тем самым украинская сторона хотела отвлечь внимание от происходящего в Бахмуте и «минимизировать политический эффект от потери» города. О происходящем доложили президенту России Владимиру Путину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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