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Коммерсантъ FM
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Борисовка Белгородской области в третий раз за три часа подверглась обстрелу

В Борисовском районе беспилотник сбросил взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. В поселке Борисовка повреждена кровля жилого дома. Никто не пострадал.

Глава региона уже в третий раз за три часа сообщает об обстреле Борисовки. В 23:31 и в 0:28 он рассказывал о сбросе с дронов взрывных устройств на административные здания. Кроме того, также в ночь на 23 мая обстрелу подверглись два жилых дома в Грайвороне. Во всех случаях пострадавших нет.

Грайворонский округ Белгородской области накануне, 22 мая, подвергся нападению диверсантов. Восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома, здания детского сада и районной администрации. В Кремле называют диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута. Украинские власти отрицают причастность к вторжению. Для уничтожения нападавших в области введен режим контртеррористической операции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

Леонид Уварчев

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