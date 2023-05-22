Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Китай, сообщила пресс-служба правительства. Там он примет участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Это его первый официальный визит в Китай в должности главы правительства.

Кроме того, в Шанхае у российского премьера запланировано посещение Научно-исследовательского института нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации «Sinopec» и встреча с представителями российских деловых кругов. Также он встретится с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

После этого господин Мишустин отправится в Пекин. Там его ожидают официальные переговоры с китайским руководством: с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Ли Цяном. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

О подготовке этого визита ранее сообщало агентство Bloomberg. По их данным, в состав делегации РФ должен был войти вице-премьер Александр Новак. В числе других приглашенных на форум — бывший совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев, сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко, основатель ТМК Дмитрий Пумпянский, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Ранее, 20 марта, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с трехдневным визитом. В первый день он провел с Владимиром Путиным неофициальную встречу, которая продолжалась четыре с половиной часа. 21 марта состоялись их официальные переговоры.

Подробнее о визите — в публикации «Ъ» «Не колонизация, а взаимозависимость».