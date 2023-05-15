Bloomberg: Мишустин и Дерипаска планируют посетить Китай

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавит российскую делегацию, которая посетит бизнес-форум в Шанхае 23 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Китай также намерен посетить попавший под санкции Олег Дерипаска.

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Отмечается, что предполагаемый визит господина Мишустина станет его первой поездкой в Китай с момента назначения на должность премьера в 2020 году. Как утверждают собеседники агентств, вместе с ним в делегацию РФ войдет вице-премьер Александр Новак. В числе других приглашенных на форум — бывший совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев, сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко, основатель ТМК Дмитрий Пумпянский, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Приедут ли они на мероприятие, пока неизвестно.

Позднее представитель господина Дерипаски опроверг «Ъ» сообщения о том, что миллиардер собирается посетить бизнес-форум.

По данным Bloomberg, Россия и Китай не афишируют подготовку к мероприятию, и официально участие Михаила Мишустина не анонсировалось. Ожидается, что на следующий день после форума в Шанхае он проведет переговоры с новым премьер-министром Китая Ли Цяном. Пресс-служба правительства РФ никак не прокомментировала информацию.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву с трехдневным визитом. В первый день он провел с Владимиром Путиным неофициальную встречу, которая продолжалась четыре с половиной часа. 21 марта состоялись их официальные переговоры.

Подробнее о визите — в публикации «Ъ» «Не колонизация, а взаимозависимость».

Лаура Кеффер