В ООН не слышали об атаке диверсантов на Белгородскую область

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ничего не слышал об инциденте в Белгородской области, куда сегодня проникла диверсионная группа. Он пообещал разобраться в вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Дюжаррик

Фото: Bebeto Matthews, File / AP Стефан Дюжаррик

Фото: Bebeto Matthews, File / AP

«Я не слышал ничего по поводу этого инцидента. Позвольте разобраться, и я соответствующим образом отреагирую, если потребуется»,—сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа. Она состоит из участников легиона «Свобода России» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». Оба формирования включают граждан России, которые перешли на сторону Украины.

Главное управление разведки Украины назвало целью операции этих отрядов создание «полосы безопасности для защиты гражданских украинцев».

По последним данным местных властей, в Белгородской области ранены восемь мирных жителей. В регионе введен режим контртеррористической операции.

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Лусине Баласян