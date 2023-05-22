Проникновение диверсантов в Белгородскую область. Главное

В Белгородскую область зашла с территории Украины диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Что известно к настоящему времени — в подборке «Ъ».
- На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла ДРГ, состоящая из участников легиона «Свобода России» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят граждане России, решившие принять участие в конфликте на стороне Украины.
- Целью формирований ГУР Украины назвало создание «полосы безопасности для защиты гражданских украинцев». В ведомстве подчеркнули, что в действиях принимают участие исключительно россияне.
- Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иностранным агентом), который с 2014 года проживает на Украине, назвал происшедшее «разведкой боем», ставшей первой совместной операцией этих двух проукраинских организаций.
- В результате минометного обстрела села Глотово в Грайворонском округе пострадали три человека. Двух мужчин доставили в больницу, женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Есть попадание снаряда в здание администрации. В селе Козинка снаряд попал в частный дом, здание загорелось. В селе Замостье — в детский сад.
- «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- В ответ на информацию, что местные жители получают сообщения с требованием эвакуироваться, ГУ МЧС по региону заявило, что не эвакуирует жителей, а рассылаемые от имени ведомства сообщения не соответствуют действительности.
- В Кремле происшедшее назвали попыткой «отвлечь внимание от бахмутского направления». О ситуации доложили Владимиру Путину.