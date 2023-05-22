Губернатор сообщил о диверсантах на территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная со стороны Украины. Ранее об этом писали военкоры и Telegram-каналы.

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«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника»,— написал губернатор в Telegram.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о попытке прорыва диверсантов со стороны Украины в Белгородской области. Операцию Дмитрий Песков назвал попыткой отвлечь внимание от бахмутского направления.

Ранее сегодня после сообщений Telegram-каналов о заходе диверсионной группы в Белгородскую область Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором назвал эту информацию «массированной информационной атакой» на фоне обстрелов Грайворонского округа.

Сформированный из перешедших на сторону Украины россиян легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен) заявил, что границу пересекли его подразделения. В одноименном Telegram-канале упомянуты населенный пункт Козинка и Грайворон, в которые «зашли передовые отряды».

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинскому изданию «Обозреватель», что «российские добровольцы», воюющие за ВСУ, проводят операцию в Белгородской области, чтобы создать «полосу безопасности для защиты гражданских украинцев». По его словам, в операции участвуют исключительно россияне.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в список экстремистов) в комментарии украинскому изданию «Страна» сообщил, что легион «Свобода России» и «Русский Добровольческий корпус» «проводят разведку боем» в Белгородской области. Он назвал это их первой совместной операцией.

Источник RT, близкий к администрации села Гора-Подол в Белгородской области, сообщил, что украинские диверсанты захватили сельский Дом Культуры. По его словам, диверсантов окружили.

Грайворонский округ расположен на границе с Украиной. Расстояние от этого округа до Белгорода — около 60 км.

2 марта диверсанты с территории Украины проникли в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий за ВСУ. При нападении погибли двое мужчин. Власти Украины отрицали свою причастность к этому инциденту.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина