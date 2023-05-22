ГУР Украины признало диверсионную операцию в Белгородской области

Представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что сформированные из перешедших на украинскую сторону россиян легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» зашли на территорию Брянской области.

В интервью украинскому изданию «Громадське» Андрей Юсов сообщил, что «операция российских добровольцев» поспособствует созданию «зоны безопасности» в граничащих с Украиной регионах России.

«Именно оттуда в последнее время усилились обстрелы приграничных регионов Украины, что приводит к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры и, к сожалению, жертвам среди мирного населения»,— добавил Андрей Юсов. В комментарии изданию «Обозреватель» он уточнил, что «зона безопасности» создается с целью «защиты украинских граждан».

Сегодня, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа (расположен на границе с Украиной) зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. ФСБ, подразделения вооруженных сил России и Росгвардии вступили с ними в бой. Источник RT сообщал, что диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол.

В Кремле инцидент назвали попыткой прорыва и посчитали, что тем самым украинская сторона хотела отвлечь внимание от происходящего в Бахмуте и «минимизировать политический эффект от потери» города. О происходящем доложили президенту России Владимиру Путину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян