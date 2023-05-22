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Коммерсантъ FM
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У юаня пока все вкладывается

Ставки по депозитам растут

На банковском рынке начался новый виток повышения ставок по вкладам в юанях крупнейшими игроками. Спрос на сбережения в юанях у граждан не слишком высок, а банкам нужна китайская валюта на фоне роста торговых операций в ней. В то же время, по мнению экспертов ВТБ, подорожание юаневых вкладов не будет долгим и ставки от роста перейдут к снижению. Такая ситуация не исключена, считают эксперты, но в обозримой перспективе доходность депозитов в юанях продолжит расти.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В понедельник, 22 мая, Сбербанк сообщил об очередном повышении доходности вкладов в юанях. Максимальная ставка по ним выросла до 3,52% (с учетом капитализации) с 3,35% годовых, сообщили в кредитной организации. Сбербанк в последний раз повышал ставки по вкладам в юанях в апреле, до 3,35% с 2,59%, а до этого — в январе. На днях ставки на 0,5 процентного пункта по вкладам в юанях повысил и Газпромбанк. На прошлой неделе доходность юаневых вкладов увеличил и Инвестторгбанк.

Вклады в юанях стали популярными после начала СВО весной 2022 года на фоне ограничений на операции с долларом и евро. С тех пор доходность юаневых депозитов растет. Последний виток повышения ставок по вкладам в юанях был в апреле.

Впрочем, на прошлой неделе второй по размерам банк в РФ — ВТБ — предупредил, что повышательная динамика ставок по вкладам в юанях может скоро закончиться.

«В ближайшей перспективе популярность юаней среди вкладчиков продолжит расти... однако наблюдаемый в течение последних месяцев рост доходности по таким вкладам едва ли станет долгосрочным, и к концу года ставки по этим инструментам могут начать снижение»,— отмечала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

7,7 миллиарда долларов

составил объем торговых операций с юанем, совершенных российскими импортерами по итогам марта 2023 года

Впрочем, участники рынка пока не видят предпосылок для такого поворота. «Динамика ставок по юаневым вкладам будет продиктована ликвидностью на рынке юаней в РФ,— говорит директор по развитию розничного бизнеса банка "Синара" Анна Волкова.— С начала года наблюдается дефицит счета торговых операций в юанях, долговой рынок тоже ищет своих покупателей — цены на трех-четырехлетние юаневые бонды постепенно снижаются с начала года, а доходности, напротив, растут». По данным ЦБ за март 2023 года, дефицит составил $800 млн — экспортеры совершили юаневых операций на $6,9 млрд, а импортеры — на $7,7 млрд. Пока тренда на снижение интереса со стороны населения не видим, отметили в Альфа-банке. «Мы сейчас не видим массового спроса на этот продукт (юаневые вклады.— “Ъ”), клиенты предпочитают открывать депозиты в рублях,— отмечают в банке "Открытие".— Если потребность в юанях у банков сохранится, а клиенты по-прежнему не будут проявлять интереса к размещению средств в данной валюте, это может привести к дальнейшему росту ставок». «Уровень спроса пока ниже, чем ранее на вклады в иностранных валютах,— указывает руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.— В ближайшее время есть ожидания, что уровень ставок по вкладам в юанях вырастет на 0,3–0,5%, что еще активнее привлечет внимание и помимо премиальных клиентов захватит массовый сегмент».

Банкиры откладывают повышение ставок на осень

На формирование ставки оказывает влияние множество факторов, в связи с чем прогнозировать достижение пиков и изменение трендов по ее величине достаточно сложно, резюмирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Несмотря на повышение ставок, доходность по вкладам в юанях остается невысокой — чуть больше 3% годовых минус расходы на конвертацию»,— обращает внимание аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. «Однако мы согласны, что говорить о долгосрочной тенденции — на горизонте 12–18 месяцев — роста доходности по вкладам в юанях преждевременно, так как у юаня есть определенный потолок при использовании в расчетах, его курс устанавливается Народным банком Китая, он пока не стал полноценной конвертируемой валютой, а большая часть мировой торговли продолжает осуществляться в долларах»,— говорит она. Как только рынок нащупает равновесие в привлечении средств в юанях, ставки стабилизируются, при этом в текущий момент доля как активов, так и пассивов в юанях у банков остается небольшой, заключает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

Ксения Дементьева

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