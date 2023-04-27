У вкладов все стабильно

Средняя максимальная ставка по вкладам, которая рассчитывается по данным банков, привлекших наибольший объем средств населения, уже полтора месяца держится на одном уровне. Последний раз такое случилось почти 12 лет назад. Однако участники рынка считают, что нынешнее равновесие может существенно превысить этот показатель и в состоянии продержаться на достигнутом уровне до лета. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что во втором полугодии и ключевая ставка, и проценты по депозитам пойдут вверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В четверг, 27 апреля, ЦБ опубликовал значение средней максимальной ставки по вкладам в крупнейших банках за вторую декаду апреля. Она осталась на уровне 7,676% годовых, на котором находится уже шестую декаду подряд. Нынешний рекорд повторил достижение, установленное летом 2011 года, когда с первой декады июля по третью декаду августа средняя максимальная ставка держалась уровне 7,88%.

Банкиры считают, что нынешнее достижение не предел. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова отмечает, что аналитики сходятся во мнении, что ЦБ на заседании 28 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. «На этом фоне мы не ожидаем существенных изменений и в доходности сберегательных инструментов, в настоящее время рынок вкладов находится в сбалансированном состоянии, поэтому средняя максимальная ставка может продержаться на текущем уровне как минимум до лета»,— говорит она.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 20 апреля: «Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения (ключевой.— “Ъ”) ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились».

При этом, по ее словам, в ближайшее время возможно уменьшение ставок по краткосрочным депозитам, поскольку сейчас банки заинтересованы в привлечении длинных денег. «На этом фоне ведущие игроки рынка будут стремиться увеличить разницу между доходностью коротких и длинных вкладов, стимулируя вкладчиков на размещение средств вдолгую»,— считает Наталья Тучкова. В ВТБ также отметили, что по итогам первого квартала депозиты заняли 74% от общего портфеля привлеченных средств физлиц (депозиты плюс накопительные счета), но к концу года в банке ожидают снижения доли депозитов и роста доли накопительных счетов до 30%.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечает, что, хотя регулятор в своих комментариях и указывает на сохранение высоких инфляционных рисков, поддерживая ожидания на рынке по возможному повышению ставки, пока эти риски не реализуются — инфляция в годовом выражении (2,5% на 24 апреля) находится существенно ниже цели ЦБ (4%). К тому же, по его словам, эффект переноса ослабления рубля в инфляцию также не прослеживается, а потребительская активность оставалась подавленной. «На этом фоне мы ждем сохранения ключевой ставки в ближайшие месяцы, в результате чего существенного изменения ставок по вкладам также не произойдет»,— говорит Дмитрий Грицкевич.

Тем не менее не все эксперты уверены в непоколебимости ключевой ставки в краткосрочной перспективе. Так, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что в ближайшей перспективе есть вероятность плавного роста ключевой ставки, в результате чего депозитные ставки также покажут небольшой рост (до 50 б. п.), хотя существенных изменений ждать не стоит.

Господин Грицкевич не исключает, что инфляционные риски могут реализоваться во втором полугодии и ЦБ от жесткой риторики перейдет к действиям — повышению ставки.

«Мартовские данные ЦБ по розничному кредитованию говорят об оживлении потребительского спроса, который может транслироваться в ускорение инфляции, кроме того, профицит ликвидности в банковской системе продолжает снижаться, что может подтолкнуть кредитные организации к умеренному росту ставок»,— считает Дмитрий Грицкевич. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева также считает, что к концу 2023 года ставки могут повыситься, поскольку в прогнозе Банка России ключевая ставка на этот год находится в диапазоне 7,5–9%. «Поэтому в плане максимума по доходности вкладов стоит ориентироваться на него»,— говорит Надежда Караваева.

Максим Буйлов