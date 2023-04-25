У Сбербанка переводятся юани

Сбербанк объявил о запуске переводов со счета на счет в сторонних банках в юанях. Услуга позволяет перечислять средства без расходов на конвертацию, но предусматривает комиссию в 1%. В первую очередь, учитывая нынешние ограничения в валютном законодательстве, сервис может быть интересен как переводы самому себе со счета на счет в различных банках. Сбербанк уже дважды повышал ставки по юаневым вкладам в этом году и признавался в дефиците валютной ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сбербанк 24 апреля сообщил о запуске переводов по номеру счета в китайских юанях по РФ, а также в белорусских рублях в любой банк Белоруссии. Для перевода клиент должен иметь счет в соответствующей валюте в банке отправителе и получателе.

Сейчас валютные переводы по России между резидентами разрешены в случаях, если средства переводятся на свой счет, открытый в другом банке РФ, либо близкому родственнику (при предъявлении документов), пояснили в пресс-службе Сбербанка. Такие ограничения были введены в ответ на санкции. Ранее в Сбербанке была доступна услуга перевода со счета на счет в традиционно наиболее распространенной валюте. «Сервис рассчитан на тех клиентов, которые диверсифицируют свои накопления в альтернативную валюту и имеют счета или вклады в юанях в разных банках»,— пояснили в банке.

Сбербанк не первый, но крупнейший игрок, запустивший переводы в юанях. Такие переводы есть у банков из числа крупнейших, в частности у ВТБ и Газпромбанка. На фоне роста популярности объем кредитов и депозитов в юанях в целом по системе достиг около 1% к началу 2023 года, по данным ЦБ. Спрос на кредиты в китайской валюте также растет (см. “Ъ” от 7 марта).

Ранее отмечалось, что банки резко увеличили с конца марта привлечение китайских юаней у ЦБ. Центробанк начал в 2023 году проводить на валютном рынке интервенции в китайских юанях, а также запустил свопы в юанях для поддержки банков во время дефицита ликвидности. «В какие-то моменты, да, когда нам не хватает ликвидности для закрытия, мы занимали. Но в целом ситуация неплохая, мы видим сейчас спрос на кредитные ресурсы... Постепенно повышаем ставки по юаневым депозитам»,— отмечал в минувшую пятницу глава Сбербанка Герман Греф. В пятницу же Сбербанк увеличил максимальную ставку по вкладу в юанях с 2,59% до 3,35% годовых. Максимальный процент в этом году повышается банком уже не первый раз. По данным портала «Банки.ру», сейчас максимальная ставка по юаневым депозитам на банковском рынке составляет 3,85% годовых, при этом ближайший конкурент Сбербанка ВТБ предлагает доходность по таким вкладам 2,72%.

С распространением юаней в России будут развиваться и сопутствующие услуги, в том числе переводы между физлицами, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Отсутствие данной опции усложняет возможности перемещения китайской валюты между банками: клиенту либо необходимо конвертировать юани для осуществления рублевого перевода с последующей обратной конвертацией, что обуславливает дополнительные потери, либо физически снять средства и перевезти в другой банк,— поясняет он.— Поэтому переводы юаней между счетами в российских банках имеют потенциал быть востребованными».

Для Сбербанка профит заключается в дополнительных комиссионных доходах, указывает он. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, сейчас объем остатков на счетах населения в юанях менее 1 трлн руб. «Депозиты в юанях — одна из немногих форм сохранения валютных накоплений для населения.— отмечает он.— Переводы в юанях для Сбербанка — это источник безрискового комиссионного дохода со стратегическим ожиданием опережающего роста вкладов и счетов в юанях».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская