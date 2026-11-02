Правительство поддержало перевод накопительной части пенсии в долгосрочные сбережения

В Минфине пояснили, что мера предоставит россиянам больше возможностей для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Граждане смогут получать выплаты в особых жизненных ситуациях, среди которых потеря кормильца или требующее дорогостоящего лечения заболевание, и государственное софинансирование (до 36 тыс. руб. за 10 лет). Также можно будет оформить налоговые вычеты и гибко выбирать сроки и способы получения выплат, следует из сообщения.