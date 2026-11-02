Правительство поддержало перевод накопительной части пенсии в долгосрочные сбережения
Правительство поддержало перевод накопительной части пенсии в ПДС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об автоматическом переводе накопительных пенсий россиян в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Мера вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Она не затронет страховую пенсию, которую назначает и выплачивает Соцфонд. Прежним останется учет баллов и стажа, сообщили на сайте Минфина.
Накопительный компонент пополнялся за счет взносов работодателей с 2002 по 2014 год. С 2014-го обязательные взносы работодателей направляют на страховые пенсии, а добровольные перечисления делают немногие: в 2024 году их внесли лишь 28,4 тыс. человек, указано в материалах ведомства.
В Минфине пояснили, что мера предоставит россиянам больше возможностей для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Граждане смогут получать выплаты в особых жизненных ситуациях, среди которых потеря кормильца или требующее дорогостоящего лечения заболевание, и государственное софинансирование (до 36 тыс. руб. за 10 лет). Также можно будет оформить налоговые вычеты и гибко выбирать сроки и способы получения выплат, следует из сообщения.
Вложенные деньги, по данным Минфина, граждане вправе передавать по наследству, что позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи. Программа гарантирует сохранение личных внесенных средств и накопленного дохода в размере до 2,8 млн руб., что, по оценке ведомства, в два раза больше предлагаемого другими фининститутами объема.
О разработке соответствующего проекта Минфина со ссылкой на источники писал РБК. Внести в Госдуму инициативу планируют в начале ноября. Предложение об автопереводе накопительной части пенсий в ПДС в нижней палате обсуждали еще в июне прошлого года. Инициатором выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.