БПЛА атаковали провайдера «Лугаком» и Луганскую телефонную компанию

По словам господина Пасечника, над территорией республики уничтожено почти 120 воздушных целей. В Старобельском муниципальном округе ВСУ атаковали автомобиль семейной пары. От полученных травм женщина погибла, мужчина был ранен. Также был атакован грузовик на участке дороги Беловодск—Луганск, пострадал водитель.