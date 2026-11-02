БПЛА атаковали провайдера «Лугаком» и Луганскую телефонную компанию
В Луганской народной республике (ЛНР) при атаках БПЛА один человек погиб, двое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Атакам БПЛА подверглись в том числе объекты связи: разрушено здание интернет-провайдера «Лугаком», его серверное оборудование вышло из строя. Также повреждено здание Луганской телефонной компании.
По словам господина Пасечника, над территорией республики уничтожено почти 120 воздушных целей. В Старобельском муниципальном округе ВСУ атаковали автомобиль семейной пары. От полученных травм женщина погибла, мужчина был ранен. Также был атакован грузовик на участке дороги Беловодск—Луганск, пострадал водитель.
В Луганске повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. Помимо этого были атакованы коммунальная и гражданская инфраструктура, дома и транспортные средства в Первомайске, Лисичанске, Новоайдарском, Славяносербском, Беловодском, Новопсковском, Кременском, Меловском, Свердловском муниципальных округах.