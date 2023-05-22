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Путину доложили о «попытке прорыва» в Белгородской области

Кремль назвал атаку украинской ДРГ попыткой отвлечь внимание от Бахмута

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о попытке прорыва диверсантов со стороны Украины в Белгородской области. Саму операцию он назвал попыткой отвлечь внимание от бахмутского направления.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска»,— заявил Дмитрий Песков. Он уточнил, что Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область.

«Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы»,— заявил представитель Кремля. Господин Песков подчеркнул, что «сил и средств на месте достаточно».

Ранее сегодня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. ФСБ и подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии вступили с ними в бой. Источник RT сообщал, что диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол. Также сообщалось о боях в селе Глотово.

ГРУ Украины подтвердило диверсионную операцию. Спикер ГУР Андрей Юсов сказал в комментарии телекомпании «Суспільне Новини», что в операции участвуют сформированные из перешедших на сторону Украины россиян из легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». Он заявил, что цель этой операции — «создание зоны безопасности для украинских граждан». Обе организации также заявили о своем участии в боях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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