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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Песков об операции в Алешках, выборах в США и транзите газа через Украину

Песков прокомментировал инициативу США о транзите российского газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Он прокомментировал гуманитарную операцию в Алешках и выборы в США, а также подтвердил встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Алешки

  • Мы констатируем успешное проведение гуманитарной операции в Алешках, высоко ценим уровень координации между участниками со всех сторон.

  • Большой труд был проделан нашим омбудсменом Лантратовой — ценим уровень координации с ее визави с украинской стороны. Также благодарим Меланию Трамп.

  • Пока аналогичных планов по частичному перемирию нет.

  • Что касается обвинений Киева об использовании паузы в Алешках российскими войсками — ВСУ так же использовали паузу для перегруппировки.

Транзит газа из России через Украину

  • Пока вряд ли об этом можно говорить. Зависит от желания покупателей и возможности продавцов.

Приглашение России в Организацию тюркских государств

  • Приглашения не было, но тема встанет в повестку дня наших контактов с Астаной. Но это было бы вполне понятно и целесообразно. У нас много представителей тюркских народов.

Саммит АТЭС

  • Программа Владимира Путина в Шэньчжене еще в стадии подготовки. Мы в контакте с китайской стороной.

Встреча Путина с Трампом и выборы в США

  • Конкретики по трехсторонней встрече нет. По двусторонним — они вплотную согласовываются ближе к дате мероприятия. Позже будет понимание, состоится ли двусторонняя встреча или нет.

  • По выборам — это внутренняя тема США. Мы за ними наблюдаем, как и весь мир. Но Дональд Трамп останется президентом и будет проводить свою внешнюю политику.

Встреча Путина и Си Цзиньпина

  • Подтверждаем встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина, ждем ее с нетерпением.

  • Повестка дня схожа: экспресс-анализ наших двусторонних отношений. Объем нашего сотрудничества с Китаем невозможно преувеличить. И обмен мнениями по всем актуальным вопросам.

Кибератака на МЧС

  • Все электронные ресурсы наших ведомств находится под кибератаками.

  • Сайт Владимира Путина подвергается атакам по нескольку раз в течение суток. Это обязывает нас применять меры по повышению эффективности наших цифровых ресурсов

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Авторы

  • Дмитрий Уткин
    редактор