Песков об операции в Алешках, выборах в США и транзите газа через Украину
Алешки
Мы констатируем успешное проведение гуманитарной операции в Алешках, высоко ценим уровень координации между участниками со всех сторон.
Большой труд был проделан нашим омбудсменом Лантратовой — ценим уровень координации с ее визави с украинской стороны. Также благодарим Меланию Трамп.
Пока аналогичных планов по частичному перемирию нет.
Что касается обвинений Киева об использовании паузы в Алешках российскими войсками — ВСУ так же использовали паузу для перегруппировки.
Транзит газа из России через Украину
Пока вряд ли об этом можно говорить. Зависит от желания покупателей и возможности продавцов.
Приглашение России в Организацию тюркских государств
Приглашения не было, но тема встанет в повестку дня наших контактов с Астаной. Но это было бы вполне понятно и целесообразно. У нас много представителей тюркских народов.
Саммит АТЭС
Программа Владимира Путина в Шэньчжене еще в стадии подготовки. Мы в контакте с китайской стороной.
Встреча Путина с Трампом и выборы в США
Конкретики по трехсторонней встрече нет. По двусторонним — они вплотную согласовываются ближе к дате мероприятия. Позже будет понимание, состоится ли двусторонняя встреча или нет.
По выборам — это внутренняя тема США. Мы за ними наблюдаем, как и весь мир. Но Дональд Трамп останется президентом и будет проводить свою внешнюю политику.
Встреча Путина и Си Цзиньпина
Подтверждаем встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина, ждем ее с нетерпением.
Повестка дня схожа: экспресс-анализ наших двусторонних отношений. Объем нашего сотрудничества с Китаем невозможно преувеличить. И обмен мнениями по всем актуальным вопросам.
Кибератака на МЧС
Все электронные ресурсы наших ведомств находится под кибератаками.
Сайт Владимира Путина подвергается атакам по нескольку раз в течение суток. Это обязывает нас применять меры по повышению эффективности наших цифровых ресурсов