ДНК пористой среды

«Мы уже многие годы разрабатываем подходы для эффективного описания структуры пористых сред, можно сказать — выделения ДНК структуры. Это позволяет не только сравнивать различные образцы между собой, но и использовать такие дескрипторы, как входные данные для тренировки нейронных сетей. Мне кажется, что данный подход станет популярным в будущем. А мы уже переходим на выбор возможных значений проницаемости для новых материалов и оценку свойств коллекторов нефти и газа»,— отметила соавтор исследования, старший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Марина Карсанина.