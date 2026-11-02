Positive Technologies впервые расследовала кибератаку, полностью реализованную ИИ-агентами

От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации из внутренних критически важных систем прошло около трех часов, отмечают специалисты PT ESC IR. По их словам, атаку отличали высокая скорость и большое количество действий за короткое время. При этом некоторые шаги атакующих выглядели нелогичными с точки зрения человека. За считаные часы они получили доступ к более чем десяти узлам корпоративной инфраструктуры, используя разные способы доставки инструментов и адаптируя их под конкретные задачи.