Positive Technologies впервые расследовала кибератаку, полностью реализованную ИИ-агентами
Positive Technologies расследовала кибератаку, полностью проведенную ИИ-агентами
Специалисты департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies (PT ESC IR) впервые в своей практике расследовали успешную атаку на инфраструктуру российской компании, которая, предположительно, была полностью произведена ИИ-агентами. Название компании ИБ-специалисты не расскрывают.
От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации из внутренних критически важных систем прошло около трех часов, отмечают специалисты PT ESC IR. По их словам, атаку отличали высокая скорость и большое количество действий за короткое время. При этом некоторые шаги атакующих выглядели нелогичными с точки зрения человека. За считаные часы они получили доступ к более чем десяти узлам корпоративной инфраструктуры, используя разные способы доставки инструментов и адаптируя их под конкретные задачи.
«Атакующие не только создавали и изменяли инструменты, но и настраивали рабочее окружение под свои задачи, а также устанавливали необходимые библиотеки и программные компоненты. При этом технически сложные действия сочетались с простыми ошибками — например, неверным синтаксисом команд или неправильными названиями компонентов. После неудачных попыток быстро следовали исправления или новые способы решения задачи»,— добавил руководитель PT ESC IR.