Цены непыльные

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что ослабление спроса в Китае и коррекция после периода аномально высоких цен на PCI — это ключевые факторы текущего падения. По его мнению, в ближайшие один-два месяца давление на цены сохранится, но обвала ниже $170–175 за тонну CFR ожидать не стоит. Рынок близок к стабилизации, считает аналитик. Текущий уровень цен благоприятный для российских поставщиков, добавляет господин Котов, критический уровень — $115–130 за тонну на условиях CFR Китай. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков обращает внимание и на снижение цен на австралийский PCI. По его мнению, коррекция продлится от двух до шести недель, после чего рынок стабилизируется в коридоре $180–195 за тонну CFR Китай.