Цены непыльные
Российское пылеугольное топливо в Китае начало дешеветь
Ослабление спроса китайских металлургов привело к снижению цен на российское пылеугольное топливо (PCI) на этом рынке: к концу октября котировки опустились ниже $200 за тонну, часть заявок выставлялась по $180 за тонну. Это прервало цикл роста котировок, вызванный острым дефицитом предложения. Аналитики допускают дальнейшую коррекцию, но полагают, что цены останутся на благоприятных для российских экспортеров уровнях.
Цены на российское пылеугольное топливо (PCI LV, уголь, предварительно измельченный в порошок) в Китае с учетом фрахта (CFR) за неделю к 23 октября упали на $5–8, до 192–200 за тонну, следует из обзора NEFT Research. Котировки снижаются под давлением слабого спроса китайских металлургов, отмечают аналитики. Отдельные заявки покупателей в КНР опускались до $180 за тонну на условиях CFR, но продавцы сочли этот уровень неприемлемым, уточняют в NEFT Research. По данным аналитиков, в Индонезии российское сырье подешевело на $10, до $210 за тонну (CFR).
Цены на коксующийся уголь в Азии также корректировались из-за низкой торговой активности и достаточных запасов в портах КНР, сообщили в NEFT Research. По данным аналитиков, кузбасская марка ГЖ предлагалась по $155–173 за тонну на условиях CFR, цены на отдельные партии опускались до $146–148 за тонну. Стоимость якутского аналога снизилась на $5–10, до $155 за тонну.
Как отмечают в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), за последние три месяца экспортная стоимость российского PCI выросла на 27% в условиях острого дефицита предложения на рынке морской торговли и ажиотажного спроса со стороны Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии. Однако к концу октября сдерживающим фактором стала непростая ситуация в металлургическом секторе КНР. Низкая или отрицательная доходность местных комбинатов не позволяла им закупать дорогое сырье, а медленное, но постепенное восстановление собственной добычи угля в Китае оказало дополнительное давление на котировки, поясняют в ЦЦИ.
Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что ослабление спроса в Китае и коррекция после периода аномально высоких цен на PCI — это ключевые факторы текущего падения. По его мнению, в ближайшие один-два месяца давление на цены сохранится, но обвала ниже $170–175 за тонну CFR ожидать не стоит. Рынок близок к стабилизации, считает аналитик. Текущий уровень цен благоприятный для российских поставщиков, добавляет господин Котов, критический уровень — $115–130 за тонну на условиях CFR Китай. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков обращает внимание и на снижение цен на австралийский PCI. По его мнению, коррекция продлится от двух до шести недель, после чего рынок стабилизируется в коридоре $180–195 за тонну CFR Китай.
По оценкам руководителя дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Бориса Красноженова, при стоимости австралийского энергетического угля 6000 ккал в размере около $150 за тонну (FOB) и российского полутвердого коксующегося угля марки ГЖ в $165 за тонну (FOB), цена на российский PCI LV на уровне $180–190 за тонну CFR с учетом фрахта выглядит обоснованной. Как отмечает аналитик, использование PCI на доменных мощностях позволяет снизить потребление природного газа при выплавке чугуна приблизительно на 70%, и с учетом роста цен на газ в последние месяцы производители, оборудованные системами вдувания PCI, получают объективное конкурентное преимущество.
Спрос на PCI в Индии имеет долгосрочный потенциал и может удвоиться в следующие пять-семь лет при реализации планов по увеличению выплавки стали в стране до 300 млн тонн.
Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков согласен, что лучшие перспективы для экспорта PCI у Индии, где спрос растет вместе со стальным производством, тогда как наращивание поставок в Китай и Турцию до конца года под вопросом из-за слабого спроса и логистических ограничений.