Wildberries облегчил требования к ПВЗ

Маркетплейс обещает бесплатно предоставить вывеску и кронштейн для ПВЗ. Для обработки заказов хватит смартфона или ноутбука, на которые установлено соответстувующее приложение. Кроме этого, в ПВЗ должны быть только примерочная и две камеры видеонаблюдения.