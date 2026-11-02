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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Индустрии

Wildberries облегчил требования к ПВЗ

Компания Wildberries пытается расширить сеть пунктов выдачи заказов с помощью торговых сетей — таких, как супермаркеты, отделения банков, кофейни, АЗС и других. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Чтобы заинтересовать возможных партнеров среди торговых сетей, WB обещает им не предъявлять строгих требований к оборудованию своих будущих ПВЗ. Новые партнеры смогут обойтись без специального ремонта и брендинга.
Маркетплейс обещает бесплатно предоставить вывеску и кронштейн для ПВЗ. Для обработки заказов хватит смартфона или ноутбука, на которые установлено соответстувующее приложение. Кроме этого, в ПВЗ должны быть только примерочная и две камеры видеонаблюдения.
Программа уже действует для торговых сетей по всей России. В планах Wildberries — запуск аналогичных программ в других странах, где представлен российский маркетплейс.
Wildberries
Онлайн-торговля
Ритейл
Технологии