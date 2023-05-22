Гладков рассказал о пострадавших в Грайвороне после проникновения диверсантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в Грайвороне. Осколочные ранения получили двое мужчин и одна женщина. Они находятся в больнице. Ранее в этот город со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа.

По словам главы региона, снарядами повреждены три жилых дома. Также пострадало здание администрации. «В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Белгородской области проводят операцию «российские добровольцы», которые перешли на сторону Украины. По его словам, они хотят создать «полосу безопасности для защиты гражданских украинцев». Речь шла про легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», которые, по заявлениям украинских лиц, сформирован из перешедших на сторону Украины россиян.

Президенту Владимиру Путину доложили о прорыве диверсантов. В Кремле считают, что эта операция — попытка отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте, который был взят ЧВК «Вагнер» 20 мая.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».