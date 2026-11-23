Один атом — один бит
Как никель в порфирине переключает магнитное состояние
Ученые лаборатории физической химии супрамолекулярных систем ИФХЭ РАН исследовали координационно-индуцированный спин-кроссовер (CISCO — coordination induced spin-crossover) Ni(II) в его порфиринатах в смешанных монослоях Ленгмюра на границе раздела воздух/вода. CISCO — явление, при котором изменение координационного числа металла (числа присоединенных к нему лигандов) приводит к переключению его спинового состояния, то есть к изменению числа неспаренных электронов в атоме. Подобные спиновые переходы вызывают изменения физических характеристик материала, таких как спектр поглощения, проводимость и магнитная восприимчивость.
Исследователи уже несколько десятилетий работают над созданием молекулярных переключателей — устройств на основе молекул, способных обратимо переходить между двумя или более устойчивыми состояниями под действием внешнего стимула. По сути, каждая такая молекула работает как обычный двоичный бит (0 и 1); ее можно «включать» и «выключать». Из таких «молекул-переключателей» можно было бы собрать невероятно маленькие компьютеры, датчики и устройства хранения информации.
«У никеля в комплексном соединении с порфиринами может меняться количество координационных связей при присоединении дополнительных лигандов. Мы показали, что новая координационная связь — это рычаг, который перестраивает весь “электронный интерьер” в атоме никеля. В результате смещается положение линий поглощения, меняются проводимость и магнитная восприимчивость, и молекула, например, из диамагнитной (не реагирующей на магнитное поле) становится парамагнитной (притягивающейся к магниту)»,— рассказал «Ъ-Науке» первый автор работы, инженер-исследователь лаборатории Андрей Аракчеев.
Координационные связи атома никеля
Химические связи между атомами возникают, когда атомы обмениваются электронами. Например, когда атом углерода и атом водорода «договариваются» о совместном владении электронами, возникает ковалентная связь. Если натрий отдает свой единственный внешний электрон хлору, у которого внешних электронов семь, а хлор принимает дар, образуется ионная связь, то есть лишившийся электрона положительно заряженный ион натрия притягивается к получившему дополнительный электрон отрицательно заряженному иону хлора. При образовании координационной связи на свободную орбиталь атома-акцептора от другого атома (донора) передается сразу пара электронов. Координационное число — это количество образованных атомом координационных связей.
В изучаемом соединении ион никеля Ni(II) находится в центре плоского порфиринового макроцикла. Он связан координационными связями с четырьмя атомами азота в порфириновом кольце. Однако у никеля при этом остаются свободные орбитали, которые тоже могут принять пару электронов. Нужен только активный лиганд, готовый эту пару предоставить.
Ученые ИФХЭ РАН нанесли на поверхность воды монослой (слой толщиной в одну молекулу) из молекул порфирината никеля и фталоцианината рутения с координирующими аксиальными (расположенными перпендикулярно плоскости макроцикла) лигандами. При сжатии монослоя при помощи подвижных барьеров молекулы порфирината никеля и фталоцианината рутения сближаются. Тогда лиганды фталоцианинатов рутения подходят на достаточное расстояние к порфиринатам никеля, чтобы атомы азота этих лигандов образовали с никелем новую координационную связь. Ограниченное пространство поверхности воды и задаваемая межфазной границей ориентация обеих плоских молекул «на ребро» позволяют увеличить вероятность такого связывания по сравнению с раствором в сотни раз.
Образование новых координационных связей может приводить к изменению электронной структуры атома металла. Электроны в атомах могут находиться как в спаренном, так и в неспаренном состоянии, а образование новых связей способно менять энергетическую выгодность этих состояний. Поэтому электроны могут образовывать пары или, наоборот, распариваться, что сопровождается изменением физических свойств всего соединения. Например, если все электроны спарены, их магнитные моменты компенсируют друг друга и соединение не проявляет собственного
магнитного момента. Если же появляются неспаренные электроны, соединение приобретает магнитные свойства.
Таким образом, меняя координационное число для атома никеля, можно создать настоящий переключатель в масштабе одной молекулы. Этот эффект открывает путь к созданию миниатюрных переключаемых функциональных пленок для наноэлектроники.
Как зарегистрировать перестроение электронных оболочек
Чтобы точно удостоверить эффект, авторы одновременно использовали два независимых метода.
Во-первых, были измерены оптические спектры поглощения для исследуемых смешанных монослоев. Известно, что характерная полоса поглощения порфирината смещается в зависимости от того, сколько координационных связей образовал никель. Если полоса поглощения находится на длине волны 432 нм, у никеля четыре координационные связи, а если на 455 нм, то шесть. Но сдвиг полосы поглощения — это косвенный признак дополнительной координации. В принципе он может быть вызван и другими причинами: агрегацией, изменением ориентации молекул и т. д.
Чтобы получить однозначное доказательство, ученые предложили одновременно регистрировать оптические характеристики и спектры рентгеновского поглощения XANES, которые чувствительны к локальной геометрии атома никеля. Рентгеновский детектор и оптоволоконный зонд расположили соосно, чтобы они могли регистрировать спектры с одного и того же участка монослоя под синхротронным пучком.
Как укрепить координационную связь
Для решения вопроса стабильности новых связей исследовали три пары молекул с разными заместителями.
В системе из порфирината никеля и фталоцианината рутения с координирующим лигандом пиразином для переключения потребовалось существенное сжатие и достижение в монослое большого давления — до 35–40 мН/м (в пересчете на трехмерное давление — это 17,5-50 МПа). При снятии нагрузки система немедленно переключалась обратно. При переносе на твердую подложку структура разрушалась, и, кроме того, она разрушалась при рентгеновском облучении. В результате оптическая спектрометрия могла показать, что переключение произошло, а рентгеновская —что его нет.
В системе из порфирината никеля и фталоцианината рутения с лигандом DABCO (более донорным по сравнению с пиразином) переключение происходило при нагрузке в четыре раза ниже. После разжатия монослоя «включенное» состояние сохранилось. Однако перенести пленку на твердую подложку с сохранением нового магнитного состояния не удалось.
Наилучшие результаты показала третья система, в состав которой, как и во втором случае, входил фталоцианинат рутения с лигандом DABCO, а в порфиринат никеля в качестве периферических заместителей были введены по 20 атомов фтора на одну молекулу порфирина. Фтор стягивает электронную плотность на себя и делает никель более электрофильным (активным при присоединении новых лигандов). Самое интересное, что в этом монослое присоединение координирующих лигандов к никелю происходило уже на этапе формирования монослоя. Кроме того, пленку удалось перенести на кварцевую подложку, и рентгеновская спектроскопия показала, что никель остался шестикоординированным. Этот опыт продемонстрировал возможность создать на твердой подложке пленку, в которой молекулы будут переключены в нужное состояние.
В отдельном эксперименте монослой третьей системы семь часов подряд облучали рентгеном и одновременно регистрировали показания оптической и рентгеновской спектроскопии. Выяснилось, что рентгеновские лучи постепенно разрушают координационные связи «никель—лиганд».
«На данном этапе самое интересное для нас,— отметил Андрей Аракчеев,— это продолжить оптимизацию структуры комплексов. Здесь мы не сможем обойтись без помощи коллег-синтетиков из лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН. Главная цель последующей работы — сделать систему фотоуправляемой, то есть переключаемой светом, а не только сжатием. Мы будем заменять лиганды на фотоизомеризующиеся, которые будут менять геометрию под действием света и в зависимости от этого способствовать или препятствовать координации».
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №23–73–00037).
По материалам: Coordination-induced spin-crossover in Ni(II) porphyrinates driven by 2D assembly in supramolecular systems at interfaces. A.V. Arakcheev, M.D. Mamonov, A.A. Dmitrienko, A.P. Kroitor, A.G. Martynov, Yu.G. Gorbunova, S.L. Selektor. Applied Surface Science, 724 (2026), 165676