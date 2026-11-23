Наилучшие результаты показала третья система, в состав которой, как и во втором случае, входил фталоцианинат рутения с лигандом DABCO, а в порфиринат никеля в качестве периферических заместителей были введены по 20 атомов фтора на одну молекулу порфирина. Фтор стягивает электронную плотность на себя и делает никель более электрофильным (активным при присоединении новых лигандов). Самое интересное, что в этом монослое присоединение координирующих лигандов к никелю происходило уже на этапе формирования монослоя. Кроме того, пленку удалось перенести на кварцевую подложку, и рентгеновская спектроскопия показала, что никель остался шестикоординированным. Этот опыт продемонстрировал возможность создать на твердой подложке пленку, в которой молекулы будут переключены в нужное состояние.